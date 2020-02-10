2020-02-10T18:21:06+03:00
Происшествия

Мужчина при детях угрожал сожительнице убийством в Тверской области

За содеянное он осужден условно
Ольга ТРОФИМОВА
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За угрозу убийством осужден житель Тверской областиЗа угрозу убийством осужден житель Тверской областиФото: Анна КОЛПАКОВА
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Инцидент произошел в Сандовском районе Тверской области. 44-летний мужчина распивал спиртные напитки, находясь в доме со своей сожительницей, в это время в комнате находились еще двое маленьких детей - пятимесячный малыш спал в коляске.

В ответ на замечание женщины по поводу выпивки мужчина схватил со стола кухонный нож и стал угрожать женщине. Потерпевшая побежала к соседке и вызвала полицию.

За угрозу убийством мужчина предстал перед судом. С учетом мнения государственного обвинителя, подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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