2020-02-10T18:05:15+03:00
Общество

В Тверской области заработала мусороперезагрузочная станция с прессом

Она позволит оптимизировать процесс транпортировки мусора из Конаковского района
Александр ЖМУЛИН
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Оборудование станции позволяет запрессовывать в контейнер до 200 м3/час смешанных отходов. Фото: ТСАХОборудование станции позволяет запрессовывать в контейнер до 200 м3/час смешанных отходов. Фото: ТСАХ
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«Мусорная» реформа в тверском регионе разродилась редким плодом. В Конаковском районе на бывшем полигоне ТКО около деревни Шорино построили и запустили в эксплуатацию мусороперегрузочную станцию. Она позволит облегчить процесс вывоза мусора с территории муниципалитета на полигон в Калининском районе.

Потребность в создании такой станции возникла в связи с закрытием двух полигонов около деревень Шумново и Шорново. Эти свалки еще предстоит рекультивировать.

Сегодня все бытовые отходы из Конаковского района направляется на полигон в Калининский район. Новая станция оборудована пресс-контейнером, который спрессовывает до 200 м3/час смешанных отходов. Оборудование может рабоать круглосуточно. Благодаря всему этому должна значительно повыситься эффективность транпортировки мусора. За счёт пресса будет уменьшены объемы вывозимых отходов.

– Целевой задачей в рамках реализации нацпроекта «Экология» является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки ТКО, – считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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