2020-02-10T17:55:19+03:00
Общество

Мужчина избил женщину в кабинете врача поликлиники в Твери

Нападавший оштрафован
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери осудили мужчину, который ударил женщину в больнице Фото: архив "КП"В Твери осудили мужчину, который ударил женщину в больнице Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел днем, 6 декабря, в кабинете поликлиники № 3 ГБУЗ ГКБ № 6, пос. Химинститута, в Твери.

- В ходе возникшего словесного конфликта с женщиной мужчина нанес ей три удара рукой в область лица и шеи, от чего потерпевшая испытала физическую боль и получила телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе суда.

Травмы оценили, как не причинившие вред ее здоровью.

Постановлением Московского районного суда г. Твери мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 7000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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