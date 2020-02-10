Мужчина избил женщину в кабинете врача поликлиники в Твери
Нападавший оштрафован
В Твери осудили мужчину, который ударил женщину в больнице Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел днем, 6 декабря, в кабинете поликлиники № 3 ГБУЗ ГКБ № 6, пос. Химинститута, в Твери.
- В ходе возникшего словесного конфликта с женщиной мужчина нанес ей три удара рукой в область лица и шеи, от чего потерпевшая испытала физическую боль и получила телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе суда.
Травмы оценили, как не причинившие вред ее здоровью.
Постановлением Московского районного суда г. Твери мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 7000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU