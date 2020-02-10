В Твери превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:31:05+03:00

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По данным регионального Роспотребнадзора, с 3 по 10 февраля 2020 года уровень заболеваемости инфекциями верхних и нижних дыхательных путей в Тверской области вырос на 16 %. При этом специалисты отмечают, что недельный расчётный эпидемический порог пока не превышен.

Но это только по области. В Твери уровень заболеваемости уже выше эпидпорога на 10%. В основном за счёт малышей от трёх до шести лет.

В статистике заболеваний основная доля у вирусов негриппозной этиологии. Но грипп тоже выявлялся. По официальной информации, это единичные случаи гриппа А и В.

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ИСТОЧНИК KP.RU