2020-02-10T16:31:05+03:00
Общество

В Твери превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом

Статистику опубликовал Роспотребнадзор
Виктория ТУШКОВА
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Используйте маски!Используйте маски!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального Роспотребнадзора, с 3 по 10 февраля 2020 года уровень заболеваемости инфекциями верхних и нижних дыхательных путей в Тверской области вырос на 16 %. При этом специалисты отмечают, что недельный расчётный эпидемический порог пока не превышен.

Но это только по области. В Твери уровень заболеваемости уже выше эпидпорога на 10%. В основном за счёт малышей от трёх до шести лет.

В статистике заболеваний основная доля у вирусов негриппозной этиологии. Но грипп тоже выявлялся. По официальной информации, это единичные случаи гриппа А и В.

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Знают, наверное, все: в разгул эпидемии, если избежать контакта с большим скоплением людей нельзя (а как его избежать в общественном транспорте, например?), необходимо носить медицинскую маску. Но коронавирус подложил гриппующей Твери свинью: маски оказались в дефиците. Далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

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