2020-02-10T16:19:08+03:00
Звезды

Симфонический оркестр RockestraLive представит в Твери более 20 мировых хитов легендарных групп

Концерт будут интересен, как поклонникам рока, так и академической классики.
Ирина ТАРАСОВА
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Незабываемый концерт даст симфонический оркестр RockestraLiveНезабываемый концерт даст симфонический оркестр RockestraLive
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22 марта на сцене ДК "Пролетарка" Твери незабываемый концерт даст симфонический оркестр RockestraLive.

В новой программе v4.0 будут представлено более двадцати мировых хитов таких легендарных групп как: AC/DC, Metallica, The Prodigy, System of a Down, Muse, Rammstein, Queen, Evanescence, Linkin Park, Iron Maiden, Led Zeppelin и многое другое...

Уникальный концерт будут интересен, как поклонникам рока, так и академической классики.

- Скрипки, трубы, виолончели зазвучат по-иному, гармонично сливаясь с бас-гитарой и барабанами. Харизма и энергетика выступающих музыкантов не позволит зрителям усидеть на месте! - раскрывают подробности организаторы.

Симфоническому оркестру RockestraLive - уже четыре года. За это время музыканты завоевали сердца тысяч слушателей, дали более сотни концертов по всей стране - от небольших ДК до многотысячных залов.

Начало в 19:00.

Билеты онлайн и в кассах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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