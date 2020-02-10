В Тверской области пьяный мужчина забил знакомого табуретом

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:00:53+03:00

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Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Торжка. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 6 декабря 2019 года, в квартире города Торжка обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и ударил по голове табуретом своего 52-летнего знакомого. От полученных телесных вопреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В связи с достаточной доказательной базой, собранной следователем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU