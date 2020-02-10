2020-02-10T15:34:23+03:00
Спорт

Конькобежец из Твери Даниил Ейбог завоевал две серебряные медали на Кубке мира в Германии

Соревнования прошли в Дрездене
Ольга ТРОФИМОВА
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Даниил Ейбог завоевал две медали Кубка мира в Германии Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской областиДаниил Ейбог завоевал две медали Кубка мира в Германии Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской области
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С 7 по 9 февраля в Дрездене прошел пятый этап Кубка мира по шорт-треку. Конкобежец из Твери Даниил Ейбог в составе сборной России завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете на 2000 м.

Тем самым, досрочно выиграв на этой дистанции первое место в общем зачете Кубка мира. В эстафете на 5000 м Даниил Ейбог в составе сборной России занял второе место. Об этом сообщил Комитет по физкультуре и спорту Тверской области.

Итого две серебряные медали с пятого этапа Кубка мира - у Даниила Ейбога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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