2020-02-10T15:15:25+03:00
Происшествия

Мужчину и женщину спасли пожарные из задымленной квартиры в Тверской области

ЧП произошло в Конаково
Ольга ТРОФИМОВА
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Пожарные спасли из задымленной квартиры двух человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПожарные спасли из задымленной квартиры двух человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Учительской в городе Конаково поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 9 февраля.

По вызову на место ЧП было направлено отделение пожарно-спасательной части №15. По прибытии огнеборцы обнаружили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на шестом этаже, наблюдалось сильное задымление.

- Звеном газодымозащитной службы спасены хозяйка квартиры и её сосед. Пострадавших осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В 21:52 пожар был локализован. В 21:54 - полностью ликвидирован. В результате пожара огнём повреждены постельные принадлежности на площади в квадратный метр.

Предварительно причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнём при курении. Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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