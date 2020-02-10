Мужчину и женщину спасли пожарные из задымленной квартиры в Тверской области

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:15:25+03:00

Пожарные спасли из задымленной квартиры двух человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Учительской в городе Конаково поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 9 февраля.

По вызову на место ЧП было направлено отделение пожарно-спасательной части №15. По прибытии огнеборцы обнаружили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на шестом этаже, наблюдалось сильное задымление.

- Звеном газодымозащитной службы спасены хозяйка квартиры и её сосед. Пострадавших осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В 21:52 пожар был локализован. В 21:54 - полностью ликвидирован. В результате пожара огнём повреждены постельные принадлежности на площади в квадратный метр.

Предварительно причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнём при курении. Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU