В Тверской области мужчина без спроса сдал в утиль авто своей знакомой

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:25:39+03:00

Таким образом он хотел возместить затраты на похороны

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Перед судом предстал 51-летний житель Торжокского района. Мужчина, являющийся одним из организаторов похорон своего друга, погибшего в автокатастрофе, решил возместить потраченные на похороны денежные средства и сдал на металлолом автомобиль "TOYOTA CAMRY STANDARD", на котором его друг попал в аварию.

Автомобиль являлся собственностью супруги погибшего и находился на хранении в Рамешковском районе. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным по статье "Самоуправство" и оштрафовал на 5 000 рублей.

Исковые требования потерпевшей о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворены.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU