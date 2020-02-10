В Тверской области мужчина без спроса сдал в утиль авто своей знакомой
Перед судом предстал 51-летний житель Торжокского района. Мужчина, являющийся одним из организаторов похорон своего друга, погибшего в автокатастрофе, решил возместить потраченные на похороны денежные средства и сдал на металлолом автомобиль "TOYOTA CAMRY STANDARD", на котором его друг попал в аварию.
Автомобиль являлся собственностью супруги погибшего и находился на хранении в Рамешковском районе. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным по статье "Самоуправство" и оштрафовал на 5 000 рублей.
Исковые требования потерпевшей о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворены.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU