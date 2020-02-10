2020-02-10T14:14:58+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина обокрал сожительницу и поехал в Крым

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина украл у сожительницы 89 тысяч рублей и уехал на югМужчина украл у сожительницы 89 тысяч рублей и уехал на югФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В дежурную часть обратилась 45-летняя жительница Удомли. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали 89 000 рублей.

Оперативники выяснили, что в день происшествия заявительница была в гостях со своим сожителем. Пара поругалась и сожитель ушел. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что из шкафа пропали деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из линейного отдела МВД на станции Тверь выяснили, что 35-летний безработный, ранее судимый житель Тверской области уехал со станции Тверь на поезде, следовавшим в Симферополь.

Фигуранта задержали, в полиции он сознался в содеянном, но деньги не вернул. За кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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