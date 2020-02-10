2020-02-10T13:22:42+03:00
Общество

В следственном комитете Тверской области расскажут, как спасти бизнес

На приём необходимо записаться заранее
Ирина ТАРАСОВА
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Прием проведет руководитель следственного управления СК России по Тверской области Альберт Кизимов. Фото: СУ СК России по Тверской областиПрием проведет руководитель следственного управления СК России по Тверской области Альберт Кизимов. Фото: СУ СК России по Тверской области
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19 февраля в здании следственного управления СК России по Тверской области пройдет встреча с предпринимателями, где будут даны ответы, как избежать давления на бизнес, и что делать, если такие проблемы возникли.

Прием проведут: руководитель следственного управления СК России по Тверской области Альберт Кизимов и Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский.

На встречу можно попасть по предварительной записи. Телефоны: 65-63-31, 65-62-36, 66-62-69.

Время приема: c 10.00 до 13.00.

Встреча пройдет по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, д.15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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