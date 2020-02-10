В следственном комитете Тверской области расскажут, как спасти бизнес
19 февраля в здании следственного управления СК России по Тверской области пройдет встреча с предпринимателями, где будут даны ответы, как избежать давления на бизнес, и что делать, если такие проблемы возникли.
Прием проведут: руководитель следственного управления СК России по Тверской области Альберт Кизимов и Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский.
На встречу можно попасть по предварительной записи. Телефоны: 65-63-31, 65-62-36, 66-62-69.
Время приема: c 10.00 до 13.00.
Встреча пройдет по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, д.15.
ИСТОЧНИК KP.RU