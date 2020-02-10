2020-02-10T12:56:52+03:00
Общество

Семь детсадов должны открыть в этом году в Тверской области

Четыре из них начали строить в прошлом году
Александр ЖМУЛИН
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В прошлом году в Твери начали строить два детских сада. Фото: ПТОВ прошлом году в Твери начали строить два детских сада. Фото: ПТО
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В соотвествие с нацпроектом «Демография» в регионе в этом году планируется построить 3 детских сада на 290 мест в посёлке Эммаусс Калининского района, Лихославле и Торжке. Еще четыре дошкольных учреждения должны достроить. Речь идёт о двух детских садах в Твери и двух – в Торопце и поселке Ривицкий Максатихинского района.

Как не раз отмечал губернатор Игорь Руденя, «национальные проекты для нас – это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей». Причём, по мнению главы региона, реализация задуманного по нацпроектам должна в первую очередь привести к позитивным изменениям в демографии.

Как ранее сообщало областное правительство, всего по нацпроекту в Тверской области до 2021 года запланировано строительство 13 детских садов.

Если говорить в целом, то в 2019 году под нацпроекты был разработан 51 региональный проект. Объём финансирования - 10,3 млрд рублей. Это седьмой показатель в ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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