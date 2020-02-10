Больше 8200 многодетных семей Тверской области получают пособия на ребенка
Ежемесячные денежные пособия на третьего и последующих детей в этом году получают 8258 многодетных семей нашего региона. Выплата предусмотрена до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.
Право на это пособие имеют только семьи, в которых средний душевой доход ниже среднедушевого денежного дохода населения (берётся из расчета среднего показателя за год до обращения). По информации регионального правительства, в Тверской области в прошлом году таким многодетным парам платили по 10710 рублей ежемесячно.
Всего сегодня в Верхневолжье существует 20 видов соцвыплат для семей с детьми. Все они являются важнейшей составлящей реализации нацпроекта «Демография».
- Перед нами стоит непростая задача: переломить многолетние негативные демографические процессы в Тверской области, - не раз подчеркивал губернатор Игорь Руденя.
Прогресс уже есть. Так, за последние годы в регионе увеличилось количество многодетных семей: в 2016 году их было 9967, в 2019-м – уже 11947.
ИСТОЧНИК KP.RU
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