2020-02-10T12:10:03+03:00
Общество

Больше 8200 многодетных семей Тверской области получают пособия на ребенка

Этот вид поддержки предусмотрен национальным проектом «Демография»
Александр ЖМУЛИН
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В регионе действуют уже 20 мер соцподдержки для семей с детьми.В регионе действуют уже 20 мер соцподдержки для семей с детьми.
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Ежемесячные денежные пособия на третьего и последующих детей в этом году получают 8258 многодетных семей нашего региона. Выплата предусмотрена до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Право на это пособие имеют только семьи, в которых средний душевой доход ниже среднедушевого денежного дохода населения (берётся из расчета среднего показателя за год до обращения). По информации регионального правительства, в Тверской области в прошлом году таким многодетным парам платили по 10710 рублей ежемесячно.

Всего сегодня в Верхневолжье существует 20 видов соцвыплат для семей с детьми. Все они являются важнейшей составлящей реализации нацпроекта «Демография».

- Перед нами стоит непростая задача: переломить многолетние негативные демографические процессы в Тверской области, - не раз подчеркивал губернатор Игорь Руденя.

Прогресс уже есть. Так, за последние годы в регионе увеличилось количество многодетных семей: в 2016 году их было 9967, в 2019-м – уже 11947.

ИСТОЧНИК KP.RU

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