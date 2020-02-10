В Тверской области банда "черных риелторов" жестоко расправилась с жительницей Ярославля

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:34:41+03:00

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В Тверской области Следственным комитетом во взаимодействии с УМВД пресечена деятельность группы "черных риэлторов", действовавшей в Тверской и Ярославской областях. Выйти на след преступной группы удалось после того, как 23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района Тверской области было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность погибшей удалось установить. Выяснилось, что 50-летняя погибшая ранее имела в собственности две квартиры в Ярославле, которые незадолго до ее смерти перешли в собственность третьих лиц.

Слаженная работа органов следствия и полиции дала свои результаты. "Было установлено, что преступления в отношении погибшей совершила преступная группа из Ярославской области - две женщины 1985 и 1968 года рождения и мужчина 1979 года рождения", - комментируют в УМВД России по Тверской области.

Детали дела сообщают в службе регионального СКР:

- Двое из них - 40-летний мужчина и 34-летняя женщина - были задержаны и доставлены к следователю на допрос, фигуранты дали признательные показания в совершении мошенничества в отношении потерпевшей, а также убийства последней. 51-летняя же фигурантка скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск.

5 февраля 2020 года сбежавшую подозреваемую нашли. На допросе она призналась в содеянном.

Расследование уголовного дела по пп. "ж", "к" ч.2 ст.105 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ продолжается, обвиняемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.

В Тверской области пресечена деятельность "черных риелторов".ВИДЕО: СУ СК РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU