В Твери у молодого человека украли мобильный телефон
Злоумышленник найден
Полиция нашла злоумышленникаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратился 20-летний житель Твери и рассказал, что в результате конфликта с незнакомцем лишился мобильного телефона. Ущерб составил 30 000 рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские опросили свидетелей и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался неработающий ранее судимый 21-летний местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном.
За кражу молодому человеку грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU