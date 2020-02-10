2020-02-10T11:44:16+03:00
Происшествия

В Твери у молодого человека украли мобильный телефон

Злоумышленник найден
Ольга ТРОФИМОВА
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Полиция нашла злоумышленникаПолиция нашла злоумышленникаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратился 20-летний житель Твери и рассказал, что в результате конфликта с незнакомцем лишился мобильного телефона. Ущерб составил 30 000 рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские опросили свидетелей и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался неработающий ранее судимый 21-летний местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном.

За кражу молодому человеку грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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