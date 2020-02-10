В Тверской области 46 работников организации не получили зарплату вовремя
В нарушениях разбиралась прокуратура
Организация в Тверской области задолжала работникам 63 тысячи рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Нарушения в акционерном обществе "Свободный труд" выявила Кашинская межрайонная прокуратура. В декабре 2019 года 46 работников указанной организации остались без заработной платы. Общая задолженность составила 63 тыс. рублей.
Прокурор направил в мировой суд 46 заявлений о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. Задолженность погашена вполном объеме.
Вместе с тем, в отношении генерального директора и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, которые находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU