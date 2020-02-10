В Тверской области 46 работников организации не получили зарплату вовремя

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:19:38+03:00

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Нарушения в акционерном обществе "Свободный труд" выявила Кашинская межрайонная прокуратура. В декабре 2019 года 46 работников указанной организации остались без заработной платы. Общая задолженность составила 63 тыс. рублей.

Прокурор направил в мировой суд 46 заявлений о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. Задолженность погашена вполном объеме.

Вместе с тем, в отношении генерального директора и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, которые находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU