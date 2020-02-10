2020-02-10T10:43:37+03:00
Происшествия

В Тверской области "УАЗ" насмерть сбил подростка

Парень скончался в больнице "скорой помощи"
Ольга ТРОФИМОВА
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"УАЗ" насмерть сбил подростка в Тверской области"УАЗ" насмерть сбил подростка в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 9 февраля в деревне Хрычево в Кувшиновском районе Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 31-летний водитель, управляя автомашиной "УАЗ Патриот", направляясь со стороны д. Свеклино, сбил 14-летнего пешехода. Подросток внезапно выбежал на проезжую часть дороги из-за стоящего на обочине транспортного средства.

В результате ДТП, пострадавший от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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