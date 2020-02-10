В Тверской области "УАЗ" насмерть сбил подростка
Парень скончался в больнице "скорой помощи"
"УАЗ" насмерть сбил подростка в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла 9 февраля в деревне Хрычево в Кувшиновском районе Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 31-летний водитель, управляя автомашиной "УАЗ Патриот", направляясь со стороны д. Свеклино, сбил 14-летнего пешехода. Подросток внезапно выбежал на проезжую часть дороги из-за стоящего на обочине транспортного средства.
В результате ДТП, пострадавший от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU