В Тверской области ищут 17-летнего юношу, который ушёл из общежития колледжа и пропал

9 Февр. 2020 2020-02-09T18:50:39+03:00

О парне ничего не известно с субботы, 8 февраля

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В Тверской области пропал подросток - семнадцатилетний Кирилл Кайгородов (20.11.2002 года рождения), студент старицкого филиала Тверского технологического колледжа.

Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения подростка.

Следствие установило, что в субботу, 8 февраля, Кирилл покинул общежитие колледжа и ушёл в неизвестном направлении. Следователи и криминалисты устанавливают, с кем дружит пропавший юноша, чтобы выяснить известно ли им что-то о нём.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего подростка, сообщите в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU