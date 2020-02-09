2020-02-09T18:50:39+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут 17-летнего юношу, который ушёл из общежития колледжа и пропал

О парне ничего не известно с субботы, 8 февраля
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Пропавший Кирилл Кайгородов. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиПропавший Кирилл Кайгородов. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области пропал подросток - семнадцатилетний Кирилл Кайгородов (20.11.2002 года рождения), студент старицкого филиала Тверского технологического колледжа.

Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения подростка.

Следствие установило, что в субботу, 8 февраля, Кирилл покинул общежитие колледжа и ушёл в неизвестном направлении. Следователи и криминалисты устанавливают, с кем дружит пропавший юноша, чтобы выяснить известно ли им что-то о нём.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего подростка, сообщите в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наталья Непряева пришла шестой в масс-старте, но осталась второй в общем зачёте Кубка мира
В Тверской области ищут 17-летнего юношу, который ушёл из общежития колледжа и пропал
Илья Ковальчук подарил сыну гол, а команде надежду на плей-офф в Кубке Стэнли
Спортсмен, бегущий от Питера до Владивостока, сегодня доберётся до Твери
МЧС объявило штормовое предупреждение по Тверской области
"Темнота, грязь, вой волков": Жители деревни в Тверской области требуют провести им уличное освещение
Транспортная реформа Твери: 10 февраля на 16 маршрутов выйдут ещё 143 новых автобуса
Проверку информации об очередях в кардиоцентре проводит Минздрав Тверской области
На фестивале «Андреевские дни» в Тверской области выступят именитые московские артисты
Лыжница из Твери Наталья Непряева взяла серебро в спринте на этапе Кубка Мира
"Сапсан" насмерть сбил человека недалеко от Твери
В Твери обсуждали, как защитить детей от снюсов и курительных смесей
Охотники в Тверской области застрелили трёх волков, которых боялись местные жители
Ехал по обочине, сбил девушку, нахамил ей и уехал: В Твери ищут виновника ДТП
Десятимесячный ребёнок пострадал в ДТП в Твери
Пожилая женщина сгорела в собственном доме в Кесовогорском районе Тверской области
Стало известно, кого в Твери первым отключат от горячей воды в ремонтный сезон 2020 года
Украденный в Твери велосипед стоимостью пятнадцать тысяч рублей вернулся к владельцу
Троллейбус опять сломался у Южного моста в Твери
Лекцию "Любовь как искусство" прочтут в День влюблённых в Твери
Акция в память о дне начала вывода советских войск из Афганистана состоится в Твери
Операция "Снегоход" в Тверской области: проверено более пятисот единиц техники
В Твери пройдет большой юбилейный концерт хора "Аллилуйя"
Новую книгу о жизни и быте царской семьи в Твери презентуют в библиотеке имени Горького
В следственном комитете Тверской области проконсультировали горожан по вопросам невыплаты зарплаты