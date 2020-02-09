МЧС объявило штормовое предупреждение по Тверской области

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:19:52+03:00

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Главное управление МЧС по Тверской области предупреждает: по сообщению Тверского гидрометцентра 10 февраля в регионе ожидается усиление юго-западного ветра. Возможны порывы до 15-20 м/с.

Специалисты МЧС просят внимательно отнестись к собственной безопасности и напоминают:

-п ри усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал на улице, укройтесь в подъезде, магазине;

- не стойте под стенами зданий и не прячьтесь от ветра под деревьями, остановками транспорта, рекламными щитами;

- не стойте под линией электропередач и не подходите к оборванным проводам.

Отдельно спасатели предостерегают водителей от нарушения скоростного режима в непогоду.

В случае чрезвычайных ситуаций, звоните в единую службу спасения: 01 (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефон доверия МЧС региона: 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU