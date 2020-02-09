2020-02-09T14:19:52+03:00
Общество

МЧС объявило штормовое предупреждение по Тверской области

Ветер должен существенно усилиться в понедельник, 10 февраля
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В регионе разгуляется непогода.В регионе разгуляется непогода.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Главное управление МЧС по Тверской области предупреждает: по сообщению Тверского гидрометцентра 10 февраля в регионе ожидается усиление юго-западного ветра. Возможны порывы до 15-20 м/с.

Специалисты МЧС просят внимательно отнестись к собственной безопасности и напоминают:

-п ри усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал на улице, укройтесь в подъезде, магазине;

- не стойте под стенами зданий и не прячьтесь от ветра под деревьями, остановками транспорта, рекламными щитами;

- не стойте под линией электропередач и не подходите к оборванным проводам.

Отдельно спасатели предостерегают водителей от нарушения скоростного режима в непогоду.

В случае чрезвычайных ситуаций, звоните в единую службу спасения: 01 (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефон доверия МЧС региона: 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС объявило штормовое предупреждение по Тверской области
"Темнота, грязь, вой волков": Жители деревни в Тверской области требуют провести им уличное освещение
Транспортная реформа Твери: 10 февраля на 16 маршрутов выйдут ещё 143 новых автобуса
Проверку информации об очередях в кардиоцентре проводит Минздрав Тверской области
На фестивале «Андреевские дни» в Тверской области выступят именитые московские артисты
Лыжница из Твери Наталья Непряева взяла серебро в спринте на этапе Кубка Мира
"Сапсан" насмерть сбил человека недалеко от Твери
В Твери обсуждали, как защитить детей от снюсов и курительных смесей
Охотники в Тверской области застрелили трёх волков, которых боялись местные жители
Ехал по обочине, сбил девушку, нахамил ей и уехал: В Твери ищут виновника ДТП
Десятимесячный ребёнок пострадал в ДТП в Твери
Пожилая женщина сгорела в собственном доме в Кесовогорском районе Тверской области
Стало известно, кого в Твери первым отключат от горячей воды в ремонтный сезон 2020 года
Украденный в Твери велосипед стоимостью пятнадцать тысяч рублей вернулся к владельцу
Троллейбус опять сломался у Южного моста в Твери
Лекцию "Любовь как искусство" прочтут в День влюблённых в Твери
Акция в память о дне начала вывода советских войск из Афганистана состоится в Твери
Операция "Снегоход" в Тверской области: проверено более пятисот единиц техники
В Твери пройдет большой юбилейный концерт хора "Аллилуйя"
Новую книгу о жизни и быте царской семьи в Твери презентуют в библиотеке имени Горького
В следственном комитете Тверской области проконсультировали горожан по вопросам невыплаты зарплаты