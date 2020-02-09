"Темнота, грязь, вой волков": Жители деревни в Тверской области требуют провести им уличное освещение

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:51:21+03:00

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"Деревня Холмина Оленинского района в настоящее время находится в кромешной тьме, так как нет уличного освещения. Непролазная грязь, темнота, вой волков, лисьи тропы прямо в населённом пункте", - пишут жители деревни о ситуации, с которой, по их словам, они пытаются бороться уже два года.

Информация о проблеме с уличным освещением и бездорожьем в Холмине размещена на портале "Местная петиция". Жители деревни сообщают, что родители боятся за детей, ежедневно ходящих по тёмной дороге к школьному автобусу. В темноте по звериным тропам на работу ежедневно ходят доярки.

"Вопрос один, когда в нашей деревне будет уличное освещение, будут дороги", - спрашивают авторы петиции.

9 февраля к 12:30 под петицией оставили подписи 507 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU