Проверку информации об очередях в кардиоцентре проводит Минздрав Тверской области

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:40:42+03:00

К узким специалистам на приём попасть обычно бывает нелегко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам проверки будут предприняты меры организационного характера

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Проверку региональное министерство организовало по информации, обнаруженной в сети Интернет.

- В связи с появления в социальных сетях информации о проблемах с доступностью специалистов в областном кардиологическом диспансере, Министерством здравоохранения Тверской области проводятся внеплановые проверочные мероприятия, - сообщило министерство вчера, 8 февраля, вечером.

Отмечается, что специалисты проверяют процесс записи записи пациентов к врачам кардиологического центра, изучают время ожидания приёма и оценивают качество оказанной медицинской помощи.

По итогам проверки будут предприняты меры организационного характера, обещает региональный Минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU