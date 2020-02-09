Проверку информации об очередях в кардиоцентре проводит Минздрав Тверской области
Проверку региональное министерство организовало по информации, обнаруженной в сети Интернет.
- В связи с появления в социальных сетях информации о проблемах с доступностью специалистов в областном кардиологическом диспансере, Министерством здравоохранения Тверской области проводятся внеплановые проверочные мероприятия, - сообщило министерство вчера, 8 февраля, вечером.
Отмечается, что специалисты проверяют процесс записи записи пациентов к врачам кардиологического центра, изучают время ожидания приёма и оценивают качество оказанной медицинской помощи.
По итогам проверки будут предприняты меры организационного характера, обещает региональный Минздрав.
ИСТОЧНИК KP.RU