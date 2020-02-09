2020-02-09T10:05:24+03:00
Звезды

На фестивале «Андреевские дни» в Тверской области выступят именитые московские артисты

Местные музыканты также поделятся своим творчеством
Виктория ТУШКОВА
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Гала-концерт пройдёт в бежецком доме народного творчества.Гала-концерт пройдёт в бежецком доме народного творчества.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 9 февраля, в Бежецке состоится традиционный фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни». Фестиваль проводится в память об основателе первого Великорусского оркестра народных инструментов Василии Андрееве, родившемся в Бежецке.

В районном доме народного творчества в 15:00 стартует гала-концерт. В нём примут участие музыканты из Твери, Ржева, Удомли, Торжка, Бежецка, Старицы и других районов Тверской области.

Кроме того, на фестиваль приедут именитые артисты из Москвы: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Эльвира Донская, Иван Ялынский, Олег Пискунов, Татьяна Сахань, Иван Степанов, Оксана Гладкова. Перед зрителями также выступит инструментальный дуэт Центра культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени ПоленоваВалентин Антонов (балалайка) и Василий Рогожин (фортепиано).

СПРАВКА "КП"

Фестиваль «Андреевские дни» ведёт историю с в 1989 года. Тогда в Бежецке, на родине Василия Андреева, состоялся музыкальный праздник «Бежецкая балалайка». Несколькими годами позже, в 1996-м, праздник стал областным фестивалем народной инструментальной музыки «Андреевские дни». С тех пор он проводится ежегодно в разных городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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