2020-02-08T20:03:11+03:00
Происшествия

"Сапсан" насмерть сбил человека недалеко от Твери

Все обстоятельства произошедшего выясняет оперативно-следственная группа
Виктория ТУШКОВА
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Трагедия произошла на 539-м километре Октябрьской железной дороги.Трагедия произошла на 539-м километре Октябрьской железной дороги.Фото: Петр СОКОЛОВ
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Сегодня, 8 февраля, в 18:15 скоростной поезд "Сапсан" (путь следования Москва - Санкт Петербург) сбил человека. Трагедия произошла на 539-м километре Октябрьской железной дороги, на станции Черничная (перегон Решетниково - Завидово участка Москва - Тверь).

- Человек погиб мгновенно, его личность сейчас устанавливается, - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе линейного отдела МВД на станции Тверь. - Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняет оперативно-следственная группа.

Пока неизвестен даже пол погибшего. Равно как и то, по какой причине человек оказался на рельсах перед идущим "Сапсаном".

ИСТОЧНИК KP.RU

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