"Сапсан" насмерть сбил человека недалеко от Твери
Сегодня, 8 февраля, в 18:15 скоростной поезд "Сапсан" (путь следования Москва - Санкт Петербург) сбил человека. Трагедия произошла на 539-м километре Октябрьской железной дороги, на станции Черничная (перегон Решетниково - Завидово участка Москва - Тверь).
- Человек погиб мгновенно, его личность сейчас устанавливается, - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе линейного отдела МВД на станции Тверь. - Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняет оперативно-следственная группа.
Пока неизвестен даже пол погибшего. Равно как и то, по какой причине человек оказался на рельсах перед идущим "Сапсаном".
ИСТОЧНИК KP.RU