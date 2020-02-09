Лыжница из Твери Наталья Непряева взяла серебро в спринте на этапе Кубка Мира

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:28:11+03:00

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Уроженка Твери, 24-летняя лыжница Наталья Непряева, 8 февраля взяла серебро в женском спринте классическим стилем на этапе Кубка Мира. Благодаря этому результату Наталья Непряева утвердилась на своей второй позиции общего зачёта кубка.

Победителей гонки пришлось определять с помощью фотофиниша - несколько спортсменок пересекли финишную черту практически одновременно.

Первое место в гонке, опередив Наталью всего на восемь сотых секунды, завоевала Линн Сван из Швеции, а третье взяла тоже шведка - Йонна Сундлинг.

Далее спортсменок ждёт гонка на 10 километров свободным стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU