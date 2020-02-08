2020-02-08T15:50:30+03:00
Происшествия

Ехал по обочине, сбил девушку, нахамил ей и уехал: В Твери ищут виновника ДТП

Пострадавшей пришлось добираться до больницы самостоятельно
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Тверская Госавтоинспекция разыскивает водителя серебристого "Опеля"Тверская Госавтоинспекция разыскивает водителя серебристого "Опеля"Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Тверская Госавтоинспекция разыскивает очевидцев наезда на пешехода на перекрестке Волоколамского шоссе и улицы Можайского. Серебристый "Opel Vectra" сбил девушку, после чего водитель машины нагрубил пострадавшей и уехал с места происшествия. Девушке, которая получила травмы, пришлось самостоятельно добираться до больницы.

Это произошло в пятницу, 7 февраля, около 15:17 . серебристый "Opel Vectra" в нарушение правил дорожного движения ехал по обочине (от улицы Лермонтова в сторону Октябрьского проспекта), апострадавшая девушка переходила проезжую часть Волоколамского шоссе в направлении улицы Бригадной.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о данном происшествии (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия), обратиться по телефону: 8 960 710 77 58.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ехал по обочине, сбил девушку, нахамил ей и уехал: В Твери ищут виновника ДТП
Десятимесячный ребёнок пострадал в ДТП в Твери
Пожилая женщина сгорела в собственном доме в Кесовогорском районе Тверской области
Стало известно, кого в Твери первым отключат от горячей воды в ремонтный сезон 2020 года
Украденный в Твери велосипед стоимостью пятнадцать тысяч рублей вернулся к владельцу
Троллейбус опять сломался у Южного моста в Твери
Лекцию "Любовь как искусство" прочтут в День влюблённых в Твери
Акция в память о дне начала вывода советских войск из Афганистана состоится в Твери
Операция "Снегоход" в Тверской области: проверено более пятисот единиц техники
В Твери пройдет большой юбилейный концерт хора "Аллилуйя"
Новую книгу о жизни и быте царской семьи в Твери презентуют в библиотеке имени Горького
В следственном комитете Тверской области проконсультировали горожан по вопросам невыплаты зарплаты