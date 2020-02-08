Ехал по обочине, сбил девушку, нахамил ей и уехал: В Твери ищут виновника ДТП
Тверская Госавтоинспекция разыскивает очевидцев наезда на пешехода на перекрестке Волоколамского шоссе и улицы Можайского. Серебристый "Opel Vectra" сбил девушку, после чего водитель машины нагрубил пострадавшей и уехал с места происшествия. Девушке, которая получила травмы, пришлось самостоятельно добираться до больницы.
Это произошло в пятницу, 7 февраля, около 15:17 . серебристый "Opel Vectra" в нарушение правил дорожного движения ехал по обочине (от улицы Лермонтова в сторону Октябрьского проспекта), апострадавшая девушка переходила проезжую часть Волоколамского шоссе в направлении улицы Бригадной.
Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о данном происшествии (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия), обратиться по телефону: 8 960 710 77 58.
ИСТОЧНИК KP.RU