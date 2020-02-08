2020-02-08T17:14:21+03:00
Происшествия

Охотники в Тверской области застрелили трёх волков, которых боялись местные жители

Хищников убили на территории Бологовского района
Виктория ТУШКОВА
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Волчьи следы. Фото: "Наш Край", vk.com/clubologoeВолчьи следы. Фото: "Наш Край", vk.com/clubologoe
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Охотники Выползовского сельского поселения (Бологовский район) застрелили трёх взрослых волков на территории района. Уточняется, что застрелена семейная пара волков в Молчаново и ещё один - в Ильятино.

Об отстреле зверей сообщает публичная страница "Наш Край".

Авторы сообщения пишут, что красивых хищников, конечно, жалко, но жители окрестных деревень боялись за безопасность детей.

Страх местных был подогрет видео-роликом, распространившимся в Интернете, на котором несколько волков растерзали собаку. Авторы отмечают, что видео, скорее всего, снято не в Тверской области, но такое вполне могло произойти и у нас.

Один из волков. Фото: "Наш Край", vk.com/clubologoe

Один из волков. Фото: "Наш Край", vk.com/clubologoe

ИСТОЧНИК KP.RU

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