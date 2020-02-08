Охотники в Тверской области застрелили трёх волков, которых боялись местные жители
Охотники Выползовского сельского поселения (Бологовский район) застрелили трёх взрослых волков на территории района. Уточняется, что застрелена семейная пара волков в Молчаново и ещё один - в Ильятино.
Об отстреле зверей сообщает публичная страница "Наш Край".
Авторы сообщения пишут, что красивых хищников, конечно, жалко, но жители окрестных деревень боялись за безопасность детей.
Страх местных был подогрет видео-роликом, распространившимся в Интернете, на котором несколько волков растерзали собаку. Авторы отмечают, что видео, скорее всего, снято не в Тверской области, но такое вполне могло произойти и у нас.
Один из волков. Фото: "Наш Край", vk.com/clubologoe
ИСТОЧНИК KP.RU