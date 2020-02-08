Десятимесячный ребёнок пострадал в ДТП в Твери
Девочку везли в удерживающем устройстве, угрозы её жизни нет
Фото с места аварии на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Ротмистрова. Фото: УГИБДД по Тверской области
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В Твери на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Ротмистрова произошла дорожная авария. Столкнулись две легковые машины. По информации региональной Госавтоинспекции в аварии пострадали трое - водитель и пассажир машины, по вине которой произошло ДТП, а также ребёнок - 10-месячная девочка, которую везли в другой машине.
Угорозы жизни пострадавшим нет. Девочку перевозили в детском удерживающем устройстве, отмечают в ГИБДД. У виновника аварии признаком алкогольного или иного опьянения не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU