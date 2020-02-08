Пожилая женщина сгорела в собственном доме в Кесовогорском районе Тверской области

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:17:42+03:00

По факту её гибели проводится доследственная проверка

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины при пожаре.

По сообщению Следственного управления СК РФ по Тверской области, сегодня, 8 февраля 2020 года, ночью, стало известно о пожаре в деревянном одноэтажном доме в деревне Кошелево Кесовогорского района. В пожаре погибла хозяйка дома, 84-летняя женщина, её обгоревшие останки обнаружили сотрудники МЧС. О пожаре сообщил сосед погибшей.

По факту гибели женщины Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следователь СК, полицейские и МЧС.

По информации Следственного управления СК РФ по Тверской области погибшая находилась в доме одна.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия возникновения пожара, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

То, что осталось после пожара. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU