Стало известно, кого в Твери первым отключат от горячей воды в ремонтный сезон 2020 года

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:19:32+03:00

План ремонтов на этот год утверждён

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Администрацией Твери опубликован план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год. Согласно постановлению, подписанному главой Твери Алексеем Огоньковым, работы на тепловых сетях в этом году должны быть завершены коммунальщиками не позднее 30 сентября. А работы по восстановлению нарушенного в ходе этого ремонта благоустройства - не позднее 31 октября.

Согласно приложению к документу, первым делом в зону отключений попадут сети, проходящие по ближнему Заволжью, Московскому и Центральному районам.

Перекрывать "горяченькую" начнут 11 мая. В первую волну отключений, с 11 по 25 мая, попали участки сетей, пролегающие по улицам:

- набережная А. Никитина,

- улица Горького,

- улица Скворцова-Степанова,

- улица Зинаиды Коноплянниковой,

-улица Мусоргского,

- бульвар Шмидта,

- Комсомольский проспект.

Почти одновременно, с 12 по 25 мая, воду отключат на сетях, которые проходят по следующим участкам:

- улица Индустриальная,

- площадь Гагарина,

- улица Вагжанова,

- улица Вокзальная,

- набережная Лазури,

- улица Вольного Новгорода,

- улица Крылова,

- улица Советская,

- набережная Степана Разина.

"КП"-Тверь" будет своевременно публиковать графики отключений горячей воды с адресами конкретных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU