Стало известно, кого в Твери первым отключат от горячей воды в ремонтный сезон 2020 года
Администрацией Твери опубликован план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год. Согласно постановлению, подписанному главой Твери Алексеем Огоньковым, работы на тепловых сетях в этом году должны быть завершены коммунальщиками не позднее 30 сентября. А работы по восстановлению нарушенного в ходе этого ремонта благоустройства - не позднее 31 октября.
Согласно приложению к документу, первым делом в зону отключений попадут сети, проходящие по ближнему Заволжью, Московскому и Центральному районам.
Перекрывать "горяченькую" начнут 11 мая. В первую волну отключений, с 11 по 25 мая, попали участки сетей, пролегающие по улицам:
- набережная А. Никитина,
- улица Горького,
- улица Скворцова-Степанова,
- улица Зинаиды Коноплянниковой,
-улица Мусоргского,
- бульвар Шмидта,
- Комсомольский проспект.
Почти одновременно, с 12 по 25 мая, воду отключат на сетях, которые проходят по следующим участкам:
- улица Индустриальная,
- площадь Гагарина,
- улица Вагжанова,
- улица Вокзальная,
- набережная Лазури,
- улица Вольного Новгорода,
- улица Крылова,
- улица Советская,
- набережная Степана Разина.
"КП"-Тверь" будет своевременно публиковать графики отключений горячей воды с адресами конкретных домов.
ИСТОЧНИК KP.RU