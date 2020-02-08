2020-02-08T12:12:43+03:00
Происшествия

Украденный в Твери велосипед стоимостью пятнадцать тысяч рублей вернулся к владельцу

Молодой человек вовремя обратился в полицию, и железного коня удалось найти
Виктория ТУШКОВА
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Полицейские сработали оперативно и нашли велосипед до того, как его успели продать.Полицейские сработали оперативно и нашли велосипед до того, как его успели продать.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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О краже велосипеда в полицию заявил 25-летний житель Московского района Твери. Опечаленный молодой человек рассказал, что кто-то увёл его железного коня из подъезда дома, "перекусив" металлический трос, которым велосипед был пристёгнут к трубе на лестничной площадке. Украденный велосипед оказался не из дешёвых, он стоил 15 000 рублей.

Стражи правопорядка выехали на место происшествия. Полицейские составили описание угнанного велосипеда, обследовали возможные места сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за подобное.

Полицейских ждала удача, личности воришек они сумели установить. Похитителями велосипеда оказались ранее уже судимые и нигде не работающие жители Твери 20 и 23 лет. Злоумышленники были допрошены и в содеянном сознались. Велосипед стражи порядка вручили законному владельцу.

Ну а на воров-неудачников заведено дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», сообщает Управление МВД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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