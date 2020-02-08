2020-02-08T10:03:22+03:00
Звезды

Лекцию "Любовь как искусство" прочтут в День влюблённых в Твери

Пришедшие узнают, как повлияла любовь на полотна художников
Виктория ТУШКОВА
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На лекции вы узнаете, что творчество немыслимо без любви.На лекции вы узнаете, что творчество немыслимо без любви.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В День влюблённых, 14 февраля, в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится лекция «Любовь как искусство».

- Вы узнаете, что творчество практически каждого художника немыслимо без любви. Через картины мастера стремились донести свое видение этого восхитительного чувства, которое сопровождало человечество на протяжении всей его истории, - рассказывают организаторы события.

По окончанию лекции собравшихся будут ждать приятные сюрпризы: розыгрыш билетов в кино и возможность бесплатно посетить выставку «Автопортрет».

Лекция состоится в пятницу, 14 февраля, в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра (Советская, 54). Начало в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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