2020-02-08T09:15:20+03:00
Общество

Операция "Снегоход" в Тверской области: проверено более пятисот единиц техники

Инспекторы выявили уже более полусотни нарушений
Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области проходит операция "Снегоход".В Тверской области проходит операция "Снегоход".Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Тверской области проходит профилактическая операция «Снегоход». Её традиционно проводят каждую зиму. С начала 2020 года специалисты провели уже более 120 рейдов и успели осмотреть более 500 внедорожных мототранспортных средств.

По информации пресс-службы правительства Тверской области, на технический осмотр в региональную инспекцию Гостехнадзора представлено более 900 снегоходов, зарегистрировано 78 единиц внедорожной мототехники и выдано 389 удостоверений на право управления такими транспортными средствами.

Инспекторы Гостехнадзора выявили 52 нарушения в области эксплуатации внедорожной мототехники.

Проверки в рамках операции «Снегоход» в Тверской области продлятся до 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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