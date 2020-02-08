Операция "Снегоход" в Тверской области: проверено более пятисот единиц техники

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:15:20+03:00

Инспекторы выявили уже более полусотни нарушений

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В Тверской области проходит профилактическая операция «Снегоход». Её традиционно проводят каждую зиму. С начала 2020 года специалисты провели уже более 120 рейдов и успели осмотреть более 500 внедорожных мототранспортных средств.

По информации пресс-службы правительства Тверской области, на технический осмотр в региональную инспекцию Гостехнадзора представлено более 900 снегоходов, зарегистрировано 78 единиц внедорожной мототехники и выдано 389 удостоверений на право управления такими транспортными средствами.

Инспекторы Гостехнадзора выявили 52 нарушения в области эксплуатации внедорожной мототехники.

Проверки в рамках операции «Снегоход» в Тверской области продлятся до 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU