2020-02-08T00:19:37+03:00
Звезды

В Твери пройдет большой юбилейный концерт хора "Аллилуйя"

Коллективу исполнилось 25 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Образцовый хор "Аллилуйя" - дипломат и лауреат международных и всероссийских конкурсов. Фото: из архива хора "Аллилуйя"Образцовый хор "Аллилуйя" - дипломат и лауреат международных и всероссийских конкурсов. Фото: из архива хора "Аллилуйя"
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16 февраля в киноконцертном зале "Панорама" Твери состоится большой юбилейный концерт к 25-летию Тверского образцового детского хора "Аллилуйя". Мероприятие пройдет по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы.

Образцовый хор "Аллилуйя" - дипломат и лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель Гран-при. Хор выступает не только на различных площадках города, но и регулярно принимает участие в праздничных и воскресных службах в храмах. Руководитель - Людмила Тирон.

Тверь, Смоленский пер., 29.

Начало в 15.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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