В Твери пройдет большой юбилейный концерт хора "Аллилуйя"
Коллективу исполнилось 25 лет
Образцовый хор "Аллилуйя" - дипломат и лауреат международных и всероссийских конкурсов. Фото: из архива хора "Аллилуйя"
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16 февраля в киноконцертном зале "Панорама" Твери состоится большой юбилейный концерт к 25-летию Тверского образцового детского хора "Аллилуйя". Мероприятие пройдет по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы.
Образцовый хор "Аллилуйя" - дипломат и лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель Гран-при. Хор выступает не только на различных площадках города, но и регулярно принимает участие в праздничных и воскресных службах в храмах. Руководитель - Людмила Тирон.
Тверь, Смоленский пер., 29.
Начало в 15.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU