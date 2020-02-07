Новую книгу о жизни и быте царской семьи в Твери презентуют в библиотеке имени Горького
15 февраля в Славянском зале библиотеки имени Горького состоится презентация книги Вячеслава Савельева «Тверской императорский дворец: таинства Высочайшего быта».
Если кратко, то новое издание представляет собой "исследование о повседневном бытовании резиденции с чертами авторского путеводителя. Автор напомнит читателям о временах, когда пребывание в Твери членов царской семьи и монаршие милости городу были радостными, но вполне привычными явлениями. Фон рассказа об истории и архитектуре Дворца насыщен церемониалами и мелочами императорского обихода, анекдотическими ситуациями и др".
Достоинством издания стали: богатый визуальный ряд (каждая страница снабжена иллюстрациями и фотографиями).
- Работа была сложной, но результат того стоит! Интереснейший текст и дружелюбный дизайн. Настоящий эксперимент в плане полиграфии для всей нашей команды, - отмечает ученый секретарь Тверского императорского дворца Мария Шувалова.
Начало в 18:00.
Вход свободный.
Справки по телефону: +7 4822 32-19-33.
ИСТОЧНИК KP.RU