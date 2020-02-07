В следственном комитете Тверской области проконсультировали горожан по вопросам невыплаты зарплаты

7 Февр. 2020 2020-02-07T22:35:27+03:00

По каждому из обращений были даны конкретные поручения

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7 февраля жители Твери могли проконсультироваться по вопросам задержки или невыплаты зарплаты. Прием проходил в следственном управлении СК России по Тверской области.

Горожан консультировали - руководитель СУ полковник юстиции Альберт Кизимов, представители региональной прокуратуры и государственной инспекции труда.

На личный прием записалось 13 человек.

- Всем обратившимся разъяснены положения действующего законодательства, основания привлечения недобросовестного работодателя к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ. По каждому из обращений были даны конкретные поручения, исполнение которых поставлено на контроль - прокомментировали в СУ СК России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU