В следственном комитете Тверской области проконсультировали горожан по вопросам невыплаты зарплаты
7 февраля жители Твери могли проконсультироваться по вопросам задержки или невыплаты зарплаты. Прием проходил в следственном управлении СК России по Тверской области.
Горожан консультировали - руководитель СУ полковник юстиции Альберт Кизимов, представители региональной прокуратуры и государственной инспекции труда.
На личный прием записалось 13 человек.
- Всем обратившимся разъяснены положения действующего законодательства, основания привлечения недобросовестного работодателя к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ. По каждому из обращений были даны конкретные поручения, исполнение которых поставлено на контроль - прокомментировали в СУ СК России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU