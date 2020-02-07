На берегу Селигера может появиться оздоровительный туркомплекс

7 Февр. 2020 2020-02-07T22:11:28+03:00

Строится комплекс на Селигере должен с соблюдением всех экологических норм. Фото: welcometver.ru

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Губернатор Игорь Руденя обсудил проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса на заседании президиума правительства региона.

По мнению главы региона, этот проект должен стать примером создания туристического комплекса современного уровня. Строится он должен с соблюдением всех экологических норм.

По информации областного правительства, создать спортивно-оздоровительного комплекс на берегу Селигера планирует российская научно-внедренческая фирма «Блеск-НВФ». Планируемый объем инвестиций на первом этапе – порядка 140 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU