"Динамо" Тверь уступило в Ташкенте команде "Хумо"

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:54:34+03:00

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5 февраля на "Хумо Арене" в Ташкенте встретились хоккеисты "Динамо" Тверь и местной команды "Хумо". Первый период закончился для тверской команды со счетом 0:2.

После натиска Твери хоккеисты "Хумо" пришли в себя, команду повел за собой капитан Александр Щербина, отыгравший одну шайбу. До перерыва хозяева сравняли счет после броска Алексея Пепеляева, при этом второй гол был забит через 19 секунд после первого.

Во втором периоде команды играли ровно - 3:3. После третьего гола хозяева заперли гостей в их зоне и в результате впервые в матче вышли вперед.

В третьем периоде острые моменты возникали у ворот обеих команд, но свой шанс реализовали хозяева.

Поединок завершился победой Ташкента со счетом 5:4.

Из столицы Узбекистана динамовцы летят в Москву на два оставшихся гостевых матча с "Химиком" и "Звездой".

ИСТОЧНИК KP.RU