В Тверской области суд запретил сайты, обучающие делать зажигательные смеси
Прокуратурой Сандовского района в ходе мониторинга сети интренет выявлены три страницы, содержащие информацию о способах изготовления зажигательных смесей "Коктейль Молотова".
Доступ к ресурсам с запрещенной информацией осуществлялся в свобдном режиме без регистрации пользователей.
- Нахождение в открытом доступе в сети Интернет данной информации способствует совершению правонарушений и преступлений, - сообщили в прокуратуре области.
Решением суда информация признан запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Доступ к данным страницам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU