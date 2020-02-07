2020-02-07T19:41:26+03:00
Общество

В Тверской области суд запретил сайты, обучающие делать зажигательные смеси

Нарушения законодательства выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Судом заблокированы сайты с инструкйией по изготовлению зажигательных смесей Фото: архив "КП"Судом заблокированы сайты с инструкйией по изготовлению зажигательных смесей Фото: архив "КП"
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Прокуратурой Сандовского района в ходе мониторинга сети интренет выявлены три страницы, содержащие информацию о способах изготовления зажигательных смесей "Коктейль Молотова".

Доступ к ресурсам с запрещенной информацией осуществлялся в свобдном режиме без регистрации пользователей.

- Нахождение в открытом доступе в сети Интернет данной информации способствует совершению правонарушений и преступлений, - сообщили в прокуратуре области.

Решением суда информация признан запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Доступ к данным страницам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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