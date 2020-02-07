Почти пять тысяч семей Тверской области израсходовали средства маткапитала не дожидаясь трёхлетия ребёнка

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:26:45+03:00

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей и по некоторым другим статьям. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это можно сделать законно в ряде случаев

Изменить размер текста: A A

По данным Тверского отделения Пенсионного фонда, за 2019 год в Тверской области более 4,8 тысячи семей использовали средства материнского капитала, не дожидаясь трёхлетия ребёнка. Из них 2878 семей - потратили средства на улучшение жилищных условий, 344 семьи - на оплату дошкольного образования и 1638 семей - на получение ежемесячной денежной выплаты.

Напомним, распорядиться маткапиталом можно, когда ребёнку, с рождением которого возникло право на получение этих средств, исполнится три года. Но в ряде случаев это можно сделать и раньше. В том числе:

- на оплату первоначального взнос, основного долга или процентов по жилищному кредиту;

- на оплату дошкольного образования детей;

- на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

- на получение ежемесячной денежной выплаты семьям, в которых с 2018 года родился или усыновлен второй ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU