2020-02-07T18:12:06+03:00
Общество

В Твери коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада

В городе работает более 30 единиц техники
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери на уборке улиц занято 30 единиц техники Фото: администрация ТвериВ Твери на уборке улиц занято 30 единиц техники Фото: администрация Твери
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В Твери коммунальные службы продолжают убирать снег в штатном режиме. На расчистке и обработке городских улиц работает более 30 единиц снегоуборочной техники – поливомоечные и комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, "Чистики", пескоразбрасыватели.

Тротуары чистят 150 дворников. По итогам уборки города 6 февраля МУП "ЖЭК" поставлена задача более оперативно чистить второстепенные дороги.

Вечером и ночью с магистральных участков улично-дорожной сети на специализированные полигоны вывозят снег. Эта работа будет продолжена в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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