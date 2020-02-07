2020-02-07T18:08:01+03:00
Общество

В Твери появится «умное» освещение

Его установят по проекту «Формирование современной городской среды»
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Игорь Руденя провел сегодня заседание президиума областного правительства. Фото: ПТОИгорь Руденя провел сегодня заседание президиума областного правительства. Фото: ПТО
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В областной столице в этом году благоустроят два сквера — на улице Можайского и в Химинституте, а также установят «умные» фонари и видеокамеры на аллее Славы и на бульваре Цанова.

Всего же по проекту по проекту «Формирование современной городской среды» в регионе преобразят 26 двора и 64 общественные территории в 38 муниципалитетах.

Детали проекта рассмотрели сегодня на заседании президиума правительства Тверской области. Его провёл губернатор Игорь Руденя.

Наибольшее количество проектов запланировано реализовать Осташковском и Вышневолоцком городских округах, в Торжке, Ржеве, Кашине, Оленино, Зубцове, Западной Двине, Бологое, Белом, Кувшиново, Спирово, Максатихе, Лихославльском и Фировском районах. К примеру, в Торжке будет приведено в порядок аж 5 дворов и один сквер - на ручье Здоровце.

На реализацию проекта направят более 392,4 млн рублей. Большая часть из них - 376,9 млн - федеральные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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