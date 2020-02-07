Госавтоинспекторы проверили как жители Твери перевозят детей в автомобилях
В областной столице состоялся рейд "Детское кресло"
В Твери прошел рейд "Детское кресло" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд "Детское кресло". В рамках мероприятия полицейские проконтролировали соблюдают ли участники дорожного движения требования ПДД в части перевозки детей.
За пару часов, по данным региональной Госавтоинспекции, было проверено более 150 машин. Выявлено более десятка административных правонарушений правил перевозки юных пассажиров.
Госавтоинспекция напоминает о правилах безопасности и призывает водителей обязательно использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей.
ИСТОЧНИК KP.RU