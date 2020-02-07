2020-02-07T17:57:27+03:00
Общество

Госавтоинспекторы проверили как жители Твери перевозят детей в автомобилях

В областной столице состоялся рейд "Детское кресло"
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери прошел рейд "Детское кресло" Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Твери прошел рейд "Детское кресло" Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд "Детское кресло". В рамках мероприятия полицейские проконтролировали соблюдают ли участники дорожного движения требования ПДД в части перевозки детей.

За пару часов, по данным региональной Госавтоинспекции, было проверено более 150 машин. Выявлено более десятка административных правонарушений правил перевозки юных пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает о правилах безопасности и призывает водителей обязательно использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти пять тысяч семей Тверской области израсходовали средства маткапитала не дожидаясь трёхлетия ребёнка
В Твери коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада
В Твери появится «умное» освещение
Льготу на проезд в новой транспортно системе Твери уже оформили 10,5 тысяч человек
Госавтоинспекторы проверили как жители Твери перевозят детей в автомобилях
Жители Твери подглядывают за новыми автобусами, даже когда те отдыхают
В Твери юрилическая фирма обманула пенсионера
В Тверской области обустроят охранную зону газопровода рядом с Ржевским мемориалом
Заросшие борщевиком поля в Тверской области превратили в свалку бытовых отходов
Спортсменка из Тверской области стала третьей на соревнованиях за "Кубок Снежной Королевы"
Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление работника почты
В Тверской области мужчина угнал автомобиль сожительницы
Из горящей квартиры на бульваре Гусева в Твери пожарные спасли мужчину
В Тверской области фирма скрывала деньги, чтобы не платить налоги
В Твери пройдет Рейд памяти по маршруту танка Т-34 старшего сержанта Степана Горобца
Руководитель отдела продаж автосалона в Твери присвоил деньги от продажи подержанных машин