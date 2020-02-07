Госавтоинспекторы проверили как жители Твери перевозят детей в автомобилях

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:57:27+03:00

В Твери прошел рейд "Детское кресло" Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Твери сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд "Детское кресло". В рамках мероприятия полицейские проконтролировали соблюдают ли участники дорожного движения требования ПДД в части перевозки детей.

За пару часов, по данным региональной Госавтоинспекции, было проверено более 150 машин. Выявлено более десятка административных правонарушений правил перевозки юных пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает о правилах безопасности и призывает водителей обязательно использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU