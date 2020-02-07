2020-02-07T17:42:10+03:00
Общество

В Твери юрилическая фирма обманула пенсионера

Организация оштрафована
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери юридическая фирма обманула пенсионера Фото: архив "КП"В Твери юридическая фирма обманула пенсионера Фото: архив "КП"
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Пенсионер обратился в однуиз юридических фирм в Твери за помощью о взыскании компенсации со страховой компании. Организация заключила с мужчиной договор, но не прописала в нем существенные условия.

В дальнейшем общество взятые на себя обязательства не исполнило, взятые с пенсионера деньги в сумме 18 тыс. рублей не вернула.

Прокуратурой Центрального района г. Твери по результатам проверки в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении. Организация оштрафована на 7 000 рублей.

Также суд удовлетворил исковое заявление прокурора о возврате денежных средств, заплаченных пенсионером по договору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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