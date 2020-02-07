2020-02-07T17:41:18+03:00
Общество

В Тверской области обустроят охранную зону газопровода рядом с Ржевским мемориалом

В областном правительстве обсудили вопрос инфраструктуры мемориального комплекса
Александр ЖМУЛИН
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Ржевский мемориал откроют к празднованию 75-летия Великой Победы. Фото: ПТОРжевский мемориал откроют к празднованию 75-летия Великой Победы. Фото: ПТО
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7 февраля губернатор Игорь Руденя провёл заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям. Обсуждалось обустройство инфраструктуры возле Ржевского мемориала Советскому солдату.

В частности, губернатор Игорь Руденя и участники заседания прояснили детали установления охранной зоны газопровода, который проходит рядом с мемориалом.

Напомним, что всё благоустройство территории рядом с мемориалом взял на себя тверской регион. Речь идет и об обеспечении электроснабжения и доступа к интернету.

Сам монумент возводится на народные пожертвования. Уже собрано более 307 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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