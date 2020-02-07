В Тверской области обустроят охранную зону газопровода рядом с Ржевским мемориалом
7 февраля губернатор Игорь Руденя провёл заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям. Обсуждалось обустройство инфраструктуры возле Ржевского мемориала Советскому солдату.
В частности, губернатор Игорь Руденя и участники заседания прояснили детали установления охранной зоны газопровода, который проходит рядом с мемориалом.
Напомним, что всё благоустройство территории рядом с мемориалом взял на себя тверской регион. Речь идет и об обеспечении электроснабжения и доступа к интернету.
Сам монумент возводится на народные пожертвования. Уже собрано более 307 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»