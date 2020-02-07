Заросшие борщевиком поля в Тверской области превратили в свалку бытовых отходов
Нарушения были выявлены специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в ходе внеплановой выездной проверки земель сельскохозназначения в районе деревни Стариково Городенского сельского поселения.
Установлено, что свыше 11 гектаров земель не используются по назначению, зарастают сорняками, в тм числе борщевиком Сосновского. Кроме того, часть земель загрязнена отходами от сноса и разборки зданий. Общая площадь свалки около 150 кв. метров.
Собственник вызван в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административного протокола, также ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU