Заросшие борщевиком поля в Тверской области превратили в свалку бытовых отходов

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:34:46+03:00

В Тверской области собственник превратил сельхозземли в свалку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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Нарушения были выявлены специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в ходе внеплановой выездной проверки земель сельскохозназначения в районе деревни Стариково Городенского сельского поселения.

Установлено, что свыше 11 гектаров земель не используются по назначению, зарастают сорняками, в тм числе борщевиком Сосновского. Кроме того, часть земель загрязнена отходами от сноса и разборки зданий. Общая площадь свалки около 150 кв. метров.

Собственник вызван в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административного протокола, также ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU