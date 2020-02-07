Спортсменка из Тверской области стала третьей на соревнованиях за "Кубок Снежной Королевы"

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:28:02+03:00

Спортсменка из Тверской области стала призером открытых соревнований по спортивной аэробике в Москве Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской области

Детские соревнования по спортивной аэробике прошли в Москве

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С 1 по 2 февраля 2020 года в Москве прошли открытые детские соревнования ДЮСШ "СТАЙЛ" г. Москвы по спортивной аэробике "Кубок снежной королевы".

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Белоруссии (Минск), Дмитрова, Химок, Переделкино, Москвы, Тульской области, Волгограда, Перми, Люберец.

Тверскую область представляли Виолетта Федорова и Валерия Тимофеева - обе девушки входят в основной состав сборной Тверской области.

По итогам состязаний Виолетта Федорова заняла третье место в возрастной категории 15-17 лет.

Впереди у спортсменок соревнования ЦФО, которые пройдут 12-14 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU