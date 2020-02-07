2020-02-07T16:28:02+03:00
Спорт

Спортсменка из Тверской области стала третьей на соревнованиях за "Кубок Снежной Королевы"

Детские соревнования по спортивной аэробике прошли в Москве
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Спортсменка из Тверской области стала призером открытых соревнований по спортивной аэробике в Москве Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской областиСпортсменка из Тверской области стала призером открытых соревнований по спортивной аэробике в Москве Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской области
Изменить размер текста:

С 1 по 2 февраля 2020 года в Москве прошли открытые детские соревнования ДЮСШ "СТАЙЛ" г. Москвы по спортивной аэробике "Кубок снежной королевы".

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Белоруссии (Минск), Дмитрова, Химок, Переделкино, Москвы, Тульской области, Волгограда, Перми, Люберец.

Тверскую область представляли Виолетта Федорова и Валерия Тимофеева - обе девушки входят в основной состав сборной Тверской области.

По итогам состязаний Виолетта Федорова заняла третье место в возрастной категории 15-17 лет.

Впереди у спортсменок соревнования ЦФО, которые пройдут 12-14 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти пять тысяч семей Тверской области израсходовали средства маткапитала не дожидаясь трёхлетия ребёнка
В Твери коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада
В Твери появится «умное» освещение
Льготу на проезд в новой транспортно системе Твери уже оформили 10,5 тысяч человек
Госавтоинспекторы проверили как жители Твери перевозят детей в автомобилях
Жители Твери подглядывают за новыми автобусами, даже когда те отдыхают
В Твери юрилическая фирма обманула пенсионера
В Тверской области обустроят охранную зону газопровода рядом с Ржевским мемориалом
Заросшие борщевиком поля в Тверской области превратили в свалку бытовых отходов
Спортсменка из Тверской области стала третьей на соревнованиях за "Кубок Снежной Королевы"
Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление работника почты
В Тверской области мужчина угнал автомобиль сожительницы
Из горящей квартиры на бульваре Гусева в Твери пожарные спасли мужчину
В Тверской области фирма скрывала деньги, чтобы не платить налоги
В Твери пройдет Рейд памяти по маршруту танка Т-34 старшего сержанта Степана Горобца
Руководитель отдела продаж автосалона в Твери присвоил деньги от продажи подержанных машин