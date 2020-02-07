Спортсменка из Тверской области стала третьей на соревнованиях за "Кубок Снежной Королевы"
С 1 по 2 февраля 2020 года в Москве прошли открытые детские соревнования ДЮСШ "СТАЙЛ" г. Москвы по спортивной аэробике "Кубок снежной королевы".
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Белоруссии (Минск), Дмитрова, Химок, Переделкино, Москвы, Тульской области, Волгограда, Перми, Люберец.
Тверскую область представляли Виолетта Федорова и Валерия Тимофеева - обе девушки входят в основной состав сборной Тверской области.
По итогам состязаний Виолетта Федорова заняла третье место в возрастной категории 15-17 лет.
Впереди у спортсменок соревнования ЦФО, которые пройдут 12-14 февраля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU