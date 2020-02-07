2020-02-07T16:20:00+03:00
Общество

Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление работника почты

Женщине придется заплатить 1500 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщину оштрафовали за оскорбление работника почтыЖенщину оштрафовали за оскорбление работника почтыФото: Мария ЛЕНЦ
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Инцидент произошел в селе Тысяцкое Кувшиновского района Тверской области. 33-местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении отделения почтовой связи негативно высказалась в отношении работника почты.

Женщина использовала нецензурные и унижающие человеческую честь и достоинство выражения за то, что работник попросила посетительницу подождать в коридоре, пока идет инкассация денег.

Прокурором Кувшиновского района в отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении. Виновная оштрафована на 1500 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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