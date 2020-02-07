Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление работника почты
Инцидент произошел в селе Тысяцкое Кувшиновского района Тверской области. 33-местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении отделения почтовой связи негативно высказалась в отношении работника почты.
Женщина использовала нецензурные и унижающие человеческую честь и достоинство выражения за то, что работник попросила посетительницу подождать в коридоре, пока идет инкассация денег.
Прокурором Кувшиновского района в отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении. Виновная оштрафована на 1500 рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU