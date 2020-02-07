2020-02-07T15:51:58+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина угнал автомобиль сожительницы

В ближайшее время он предстанет перед судом
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Тверской области будут судить за угон автомобиля и кражу паспортаЖителя Тверской области будут судить за угон автомобиля и кражу паспортаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Тверской области прокуратурой в суд передано уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Лихославльского района. Мужчину обвиняют по двум статьям: ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения - угон), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).

Следствием установлено, что в декабре прошлого года мужчина поссорился с сожительницей, после чего незаметно взял ключи от ее машины и уехал к себе домой в село Микшино, прихватив с собой паспорт женщины.

По дороге угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. Выяснилось, что прав и опыта вождения у мужчины нет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Лихославльский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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