2020-02-07T15:37:19+03:00
Происшествия

Из горящей квартиры на бульваре Гусева в Твери пожарные спасли мужчину

ЧП произошло 6 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели помогли мужчине выйти из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСпасатели помогли мужчине выйти из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о ЧП в пятиэтажном доме на бульваре Гусева в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 6 февраля. На вызов выехали отделения пожарно-спасательных частей № 1 и № 4 города Твери.

Пять минут потребовалось спасателям, чтобы добраться до места происшествия. Запах гари был слышен из квартиры, расположенной на третьем этаже. Дверь никто не открывал. Вскрыв замок, спасатели вошли в квартиру и вынесли оттуда мужчину.

Пострадавшего осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи.

В 21:45 объявлена локализация пожара. В 21:48 возгорание было полностью ликвидировано. В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности на площади 1 кв.м. Причина устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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