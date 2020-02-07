Из горящей квартиры на бульваре Гусева в Твери пожарные спасли мужчину
Сообщение о ЧП в пятиэтажном доме на бульваре Гусева в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 6 февраля. На вызов выехали отделения пожарно-спасательных частей № 1 и № 4 города Твери.
Пять минут потребовалось спасателям, чтобы добраться до места происшествия. Запах гари был слышен из квартиры, расположенной на третьем этаже. Дверь никто не открывал. Вскрыв замок, спасатели вошли в квартиру и вынесли оттуда мужчину.
Пострадавшего осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи.
В 21:45 объявлена локализация пожара. В 21:48 возгорание было полностью ликвидировано. В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности на площади 1 кв.м. Причина устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU