2020-02-07T15:28:17+03:00
Происшествия

В Тверской области фирма скрывала деньги, чтобы не платить налоги

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области организация скрывала деньги, чтобы не платить налогиВ Тверской области организация скрывала деньги, чтобы не платить налогиФото: Валерий РОМАНОВ
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В Тверской области в отношении фирмы за сокрытие налогов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

По версии следствия, в период с 31 декабря 2018 по 31 мая 2019 года руководство организации, расположенной в Конаковском районе, использовало счета третьих лиц для сокрытия денежных средств организации. Минуя свои расчетные счета организация рассчиталась с кредиторами на сумму свыше 5 миллионов рублей, из которых на взыскание недоимки по налогам и сборам, должно было быть направлено свыше 2 миллионов 500 тысяч рублей.

Задолженность по уплате налогов была выявлена в ходе проверки, проведенной Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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